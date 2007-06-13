Ющенко ветировал закон о Фонде госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону о Фонде госимущества, вернув его со своими предложениями для повторного рассмотрения ВР, сообщает официальный сайт Президента.

В соответствии с замечаниями Президента, Закон «О Фонде государственного имущества Украины» не может быть подписан в связи с несоответствием его положений Конституции и законам Украины.

В частности, в законе, который поступил на подпись Президенту, Фонд госимущества определен центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который является подотчетным и подконтрольным Верховной Раде. В то же время, отмечает Президент, Конституцией уже предусмотрен специальный статус Фонда, особый порядок назначения председателя Фонда госимущества по предоставлению премьер-министра и освобождения его Верховной Радой.

К тому же, действующее Временное положение о Фонде госимущества, утвержденное постановлением ВР от 7 июля 1992 года, определяет Фонд государственным органом (а не органом исполнительной власти). «Учитывая приведенное, видится, что статус Фонда государственного имущества Украины должен определяться, учитывая его место как государственного органа со специальным статусом в системе отдельно определенных Конституцией Украины государственных органов», - отмечает в своих замечаниях Президент.

Не соответствуют Конституции, по мнению Президента, и положения закона, определяющие пятилетний срок пребывания на должности председателя Фонда, а также устанавливающие исчерпывающий перечень оснований его освобождения. Президент отмечает, срок пребывания на должности председателя Фонда и основания для его освобождения Конституцией не оговорены.

Президент считает, что закон предусматривает положения, которые создают условия для «ручного» управления процессом приватизации государственного имущества. В частности, Фонд принимает решение об приостановке приватизации госимущества, в том числе о снятии объекта приватизации с продажи, а также вносит изменения в план размещения акций открытого акционерного общества в части перенесения срока их размещения в случае выявления нарушений норм законодательства Украины.

Президент отмечает, что в последнее время практика приватизации засвидетельствовала, что такие меры способствуют реализации теневых схем приватизации, например, во время продажи акций «Лугансктепловоза». Для избежания злоупотреблений, считает Президент, следует определить в Законе условия и процедуру принятия в этих случаях Фондом госимущества Украины решений об приостановке приватизации государственного имущества.

В соответствии с данным законом, Фонду госимущества Украины предоставляется право делегировать Фонду имущества Автономной Республики Крым, который не находится в системе органов ФГИУ, полномочия по управлению и приватизации государственного имущества, по реализации политики в сфере управления и приватизации государственного имущества. Президент отмечает, что это противоречит Закону «Об управлении объектами государственной собственности», по которому это право принадлежит Кабмину.

Президент подчеркивает, что в законе нет четкого разграничения заданий и функций Фонда государственного имущества Украины.

В предложениях сказано, что законом урегулирован вопрос взаимодействия Фонда государственного имущества Украины с органами государственной власти. При этом отсутствует положение о взаимодействии Фонда госимущества с Президентом Украины. Вместо этого в Законе установлена обязанность относительно отправки ФГИ проектов актов Президента для предоставления выводов, что ограничивает конституционное право Президента издавать акты.

Президент предлагает парламенту пересмотреть с учетом его замечаний Закон «О Фонде государственного имущества Украины».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 апреля приняла Закон «О Фонде государственного имущества Украины».

В соответствии с законопроектом, Фонд государственного имущества является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, реализующим государственную политику в сфере приватизации, управление объектами права госсобственности, входящими в его сферу.

Согласно законопроекту, председатель Фонда госимущества назначается ВР по представлению премьер-министра и освобождается от должности парламентом. Срок полномочий председателя Фонда госимущества - 5 лет.