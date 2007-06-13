Обстоятельства гибели начальника Николаевского УСБУ
Машина пыталась проскочить закрытый переезд
Автомобиль погибшего вчера вечером начальника Николаевского областного управления СБУ, полковника Михаила Таранова пытался «проскочить» уже закрытый для проезда поезда железнодорожный переезд, сообщают местные СМИ.
В частности, как пишет Николаевская областная интернет-газета «Novosti-N», на автомобиле «Nissan» серого цвета М.Таранов направлялся из Херсона в Николаев. По информации издания, М.Таранов сидел на заднем сиденье справа, за рулем был его водитель.
«Когда автомобиль приблизился к железнодорожным путям, переезд был уже закрыт. Постояв менее минуты перед шлагбаумом, «Nissan» тронулся с места, объехал стоявший перед ним грузовик «МАЗ», затем объехал закрытый шлагбаум и попытался проскочить переезд. В это время из Херсона в сторону Николаева шел пассажирский поезд №627 «Кривой Рог – Николаев». И в 21.23 локомотив ударил машину с правой задней стороны. Автомобиль продолжил двигаться вперед, снес 7 секций забора и врезался в фонарный столб. От полученных травм М.Таранов скончался на месте; его шофер с многочисленными травмами доставлен в Николаевскую БСМП», - сообщает подробности интернет-газета, приводя при этом фотографии с места происшествия. По версии газеты, поезд проехал еще 620 м и остановился. В Николаев он прибыл с задержкой, в 23.15.
Как сообщал УНИАН, 12 июня поздно вечером под Николаевом во время дорожно-транспортного происшествия погиб начальник УСБУ Украины в Николаевской области 52-летний полковник М.Таранов. В пресс-службе СБУ сообщили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде. По информации пресс-службы, автомобиль, в котором ехал М.Таранов, столкнулся с последним вагоном поезда, в результате чего руководитель регионального управления спецслужбы погиб, а его водитель, благодаря срабатыванию подушек безопасности, получил телесные повреждения. М.Таранов возглавлял УСБУ в Николаевской области с января 2007 года.