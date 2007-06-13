Обстоятельства гибели начальника Николаевского УСБУ

Автомобиль погибшего вчера вечером начальника Николаевского областного управления СБУ, полковника Михаила Таранова пытался «проскочить» уже закрытый для проезда поезда железнодорожный переезд, сообщают местные СМИ.

В частности, как пишет Николаевская областная интернет-газета «Novosti-N», на автомобиле «Nissan» серого цвета М.Таранов направлялся из Херсона в Николаев. По информации издания, М.Таранов сидел на заднем сиденье справа, за рулем был его водитель.

«Когда автомобиль приблизился к железнодорожным путям, переезд был уже закрыт. Постояв менее минуты перед шлагбаумом, «Nissan» тронулся с места, объехал стоявший перед ним грузовик «МАЗ», затем объехал закрытый шлагбаум и попытался проскочить переезд. В это время из Херсона в сторону Николаева шел пассажирский поезд №627 «Кривой Рог – Николаев». И в 21.23 локомотив ударил машину с правой задней стороны. Автомобиль продолжил двигаться вперед, снес 7 секций забора и врезался в фонарный столб. От полученных травм М.Таранов скончался на месте; его шофер с многочисленными травмами доставлен в Николаевскую БСМП», - сообщает подробности интернет-газета, приводя при этом фотографии с места происшествия. По версии газеты, поезд проехал еще 620 м и остановился. В Николаев он прибыл с задержкой, в 23.15.

Как сообщал УНИАН, 12 июня поздно вечером под Николаевом во время дорожно-транспортного происшествия погиб начальник УСБУ Украины в Николаевской области 52-летний полковник М.Таранов. В пресс-службе СБУ сообщили, что ДТП произошло на железнодорожном переезде. По информации пресс-службы, автомобиль, в котором ехал М.Таранов, столкнулся с последним вагоном поезда, в результате чего руководитель регионального управления спецслужбы погиб, а его водитель, благодаря срабатыванию подушек безопасности, получил телесные повреждения. М.Таранов возглавлял УСБУ в Николаевской области с января 2007 года.