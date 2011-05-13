Выпускник медвуза, поехавший в село, получит почти 5 тысяч

Кабинет министров на вчерашнем заседании принял решение о выплате одноразовой денежной помощи выпускникам медицинских вузов в случае, если они подпишут контракт на работу в сельской местности на срок не менее трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, сумма помощи составит 5 минимальных заработных плат – 4,8 тыс. грн.

Данное решение правительства будет действовать с 1 января 2012 года, отметил С.ТИГИПКО.

Кроме того, такая помощь предусмотрена и для семейных врачей.