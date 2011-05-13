Выпускник медвуза, поехавший в село, получит почти 5 тысяч
03:29, 13 мая 2011Общество
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Решение Кабмина
Кабинет министров на вчерашнем заседании принял решение о выплате одноразовой денежной помощи выпускникам медицинских вузов в случае, если они подпишут контракт на работу в сельской местности на срок не менее трех лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.
По его словам, сумма помощи составит 5 минимальных заработных плат – 4,8 тыс. грн.
Данное решение правительства будет действовать с 1 января 2012 года, отметил С.ТИГИПКО.
Кроме того, такая помощь предусмотрена и для семейных врачей.
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