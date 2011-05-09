У Генконсула России отобрали венок

У Генконсула России во Львове Олега Астахова по дороге на Холм Славы отобрали и растоптали венок, который он хотел возложить на военном кладбище.

Об этом сегодня Астахов сообщил в комментарии ЗИКу.

«У моих коллег отобрали и растоптали венок, который я должен был возложить на военном кладбище на Холме Славы», – сообщил Генконсул.

«Россия и весь нормальный мир отмечают День Победы. Все вокругпраздничные игрища – это оскорбление памяти тех, кто здесь лежит и кто отдал свою жизнь, чтобы мы жили в нормальном обществе», – подчеркнул Астахов.

Кроме того, присутствующие на Холме Славы ветераны и представители общественных организаций жаловались, что по дороге с них срывали георгиевские ленты и обзывали бранными словами. Некоторые старшие женщины просто прятали георгиевские ленточки в карманах, а пройдя заслон милиции возле Холма Славы вынимали и цепляли на одежду.

Представители и сторонники ВО «Свобода», находящиеся по другую сторону милицейского заслона, выкрикивали лозунги: «Бандера придет – порядок наведет», «Чемодан – вокзал – Россия», «Москалей – в Россию».