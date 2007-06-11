Шаповал: Центризбирком не может ”обнулить” списки

Центральная избирательная комиссия не может “обнулить списки” народных депутатов, а также признать избранными новых народных депутатов, из-за отсутствия законодательной базы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили члены ЦИК сегодня на брифинге для СМИ.

В частности, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ раскритиковал заключительные положения закона “О внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов Украины” и некоторых других законов, где речь идет о том, что закон вступает в силу со дня его опубликования, но вступает в действие только через 60 дней после опубликования.

По мнению В.ШАПОВАЛА, это значит, что нормы нового закона еще не вступили в силу, а нормы старого закона, которые были исключены новым, уже на сегодня не действуют. В частности, это касается и норм избирательного законодательства относительно процедуры “обнуления списков” и процедуры признания избранными народных депутатов по спискам политических партий и блоков вместо выбывших.

Заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что даже при наличии решения Киевского апелляционного суда по иску Партии промышленников и предпринимателей Украины ЦИК не сможет принять решения об “обнулении списков” ”Нашей Украины”. Равно как и не сможет исключить из списка БЮТ единственного кандидата, который там остался из-за технической ошибки, несмотря на повторное решение съезда, добавила она.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторых других законодательных актов Украины» (о порядке проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещения народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены).

Законом исключена норма, которая была в действующем законе, о том, чтобы партия (блок), выдвигавшая кандидатов в депутаты, включенных в ее избирательный список, принявшая участие в распределении депутатских мандатов, могла принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого лица как народного депутата (то есть речь идет о «обнулении» списков партий и блоков – УНИАН). Закон вступает в силу через 60 дней после его подписания.

2 июня межпартийный съезд блока “Наша Украина” принял решение о досрочном прекращении полномочий 66 народных депутатов Украины, избранных от блока “Наша Украина”.

В тот же день межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ.

5 июня председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявил, что только после вывода ЦИК об «обнулении списков» можно считать, что парламент будет нелегитимным.