Табачник считает важным партнерство государства и православной церкви

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК подчеркивает важность социально-гуманитарной и просветительской миссии православной церкви в развитии общества. И в связи с этим считает важным отработать механизм государственно–церковного партнерства, который бы был четко определен соответствующими законодательными актами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал сегодня во время видеомоста Москва-Киев-Астана на тему: «Гуманитарная миссия Русской православной церкви на постсоветском пространстве».

Д.ТАБАЧНИК отметил, что традиционно исторически православная церковь придавала очень большое значение образовательной, гуманитарной и социальной составляющей своей работы.

«Православную церковь в истории Украины в принципе невозможно представить себе без фигуры священника-учителя, священника-просветителя и священника-врача, исцеляющего как тело, так и душу. Исторически тысячу лет назад образовательная традиция, системная школа образования в Украине - начинается как раз с миссии православной церкви, потому что первая школа, объединяющая и, по сути, предоставляющая и среднее, и высшее образование была открыта в Киеве при Георгиевском монастыре, а затем при Храме святой Софии», - напомнил министр.

Что касается социально-гуманитарной роли церкви, то, по словам Д.ТАБАЧНИКА, именно церковь в сложные экономические времена перенимает на себя ряд социальных функций, от которых государство вынужденно отказывается.

«Более того, через приходских священников церковь зачастую может более оперативно и в значительно более полном объеме получать информацию о реальном состоянии дел на местах, о реальных нуждах конкретных общин», - добавил министр.

По его мнению, и в данных локальных проблемах именно православная церковь, которая имеет разветвленную структуру, достаточно профессиональный аппарат управления, учебные заведения, высокий авторитет в обществе, вполне может быть равноправным партнером государства и предоставить свою помощь, в т.ч. и материальную. Например, в организации медпомощи, финансирования и организации работы важных для населения объектов инфраструктуры и пр.

«Поэтому мне представляется важным и необходимым отработать и наладить механизм церковно-государственного партнерства или государственно-церковного партнерства, который бы четко базировался на законодательных актах, на законах в ключе Конституции нашей страны, но не забюрократизированной ведомственными приказами и должностными инструкциями. Я думаю, что эта часть государственно-церковного партнерства может и будет успешно развиваться в Украине», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он считает, что чем эффективнее в образовательном ключе будет работать православная церковь, тем меньше будет разрыв между обществом и государством, будут конструктивнее отношения. Министр высказал убеждение, что фактически церковь, реализуя присущую ей социально-гуманитарную миссию, одновременно послужит «благому делу борьбы с распадом общества, послужит конструктивному единению общества и государства в необходимости решения актуальных экономических, политических проблем, а также объединения своим авторитетом и подвижнической традиции народов постсоветского пространства».

«В перспективе мы можем говорить о создании новой не стяжательской платформы для гуманитарного единства в глобальном масштабе для своего рода гуманитарного глобализма как очень важного антитезиса глобализму торгово-экономическому. И именно здесь роль православной церкви представляется мне абсолютно исключительной», - пояснил Д.ТАБАЧНИК.