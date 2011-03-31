Адвокат Лозинского уверяет суд, что Олийнык погиб от «несчастного случая»

Адвокат бывшего народного депутата Украины Виктора ЛОЗИНСКОГО просит суд оправдать его подзащитного, обвиненного в убийстве гражданина Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня во время дебатов на судебном заседании в Днепровском районном суде города Киева.

В частности, адвокат В.ЛОЗИНСКОГО назвал все обвинения прокуратуры безосновательными. По его словам, В.Олийнык погиб в результате несчастного случая.

«Я прошу для ЛОЗИНСКОГО оправдательный приговор», - сказал адвокат.

Комментируя требование прокуратуры приговорить его к пожизненному заключению, В.ЛОЗИНСКИЙ сказал, что таким образом прокурор хотел его запугать, а также «ударить по ушам журналистов».

Он также назвал обвинения прокуратуры в его адрес бессмысленными и безосновательными.

Подсудимый обстоятельно прокомментировал все обвинения прокуратуры по его адресу. При этом В.ЛОЗИНСКИЙ заявил, что не имел намерения убивать В.Олийныка, и отрицал любую причастность к его смерти.

«Никакого преступления, которое можно квалифицировать как убийство, я не совершал», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 году рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, осуществленное способом, носящем характер особых мучений муки, или осуществлен группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполнено по заказу, или привело к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

3 марта 2010 года Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.

14 декабря Днепровский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела.