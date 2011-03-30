Женщина насмерть сбила своего отца, не узнав его на дороге
На поиски понадобилось два часа
Во Львове женщина, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбила своего отца.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной автоинспекции во Львовской области.
В частности, как рассказали в УГАИ, сегодня около 14.30 им поступило сообщение о том, что на объездной дороге Львова при выезде с улицы Городоцкой неизвестный водитель совершил наезд на 56-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.
После этого в ходе оперативных мероприятий было установлено, что на один из автосервисов во Львове около 16.00 с разбитым лобовым стеклом, которое могло быть характерным для ДТП, заезжал автомобиль «Шевроле-Авео», красного цвета, за рулем которого находилась женщина.
Когда установили личность и задержали женщину-водителя, то выяснилось, что она совершила наезд на собственного отца, о чем даже не догадывалась.
Сейчас 34-летняя жительница Львова находится в шоковом психологическом состоянии, отметили в ГАИ.
По факту ДТП ведется расследование.