Одессу за долги отключили от тепла

Минувшей ночью, когда температура воздуха в Одессе составляла 4 градуса тепла, специалисты ДК «Газ Украины» отключили дома жителей города от газоснабжения, мотивируя это многомиллионной задолженностью населения за энергоносители в размере свыше 262 млн. грн.

Комментируя отключение домов от теплоснабжения, исполняющий обязанности вице-мэра Одессы по ТЭК Николай РУБЛЯ заявил: «Население задолжало тепловикам свыше 200 млн. грн. И примерно такую же сумму им должно государство – в качестве компенсации разницы в тарифах. При этом два предприятия «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесская ТЭЦ» задолжали ДК «Газ Украины» около 300 млн. грн.».

В свою очередь, прибывшие накануне в Одессу представители ДК «Газ Украины» отмечают, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, однако уплаченные им средства своевременно в компанию не поступают.

В частности, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» по состоянию на 21 марта задолжало 187 млн. грн. (45%), а «Одесская ТЭЦ» – 78 млн. грн. (35%).