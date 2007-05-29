Попал в аварию микроавтобус, который вёз на экскурсию детей

Сегодня неподалеку Вишневца Збаражского района в Тернопольской области попал в аварию микроавтобус, везший на экскурсию в Почаевскую лавру 16 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Тернопольской области, ДТП произошло из-за водителя автомобиля “ГАЗ-3110”, выехавшего на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом “Мерседес-Бенц”.

В автобусе находилось 16 детей из Олишковецкой школы и восемь взрослых, среди которых - учителя и родственники учеников.

В результате столкновения микроавтобус “Мерседес” опрокинулся, “Волгу” искорежило так, что восстановлению она уже не подлежит. Из 16 детей пострадали 13, у большинства из них медики констатировали сотрясение мозга и ушибы, они госпитализированы. К счастью, никто не погиб. Водитель “Волги” получил перелом руки.

Стражи порядка отмечают, что водитель “Мерседеса” не имел соответствующей лицензии, и что такую экскурсию должен был обязательно сопровождать автомобиль Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится расследование.