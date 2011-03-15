Мика Ньютон выступит на Евровидении под номером 6

Певица Мика НЬЮТОН выступит под номером 6 во втором полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2011», который состоится в мае в Дюссельдорфе.

Как сообщает «Немецкая волна»,сегодня состоялась жеребьевка участников "Евровидения-2011". В этом городе 14 мая пройдет финал песенного конкурса. Имена пяти финалистов уже известны. Они представляют страны, являющиеся самыми крупными донорами Европейского телерадиовещательного союза (EBU) - организатора конкурса.

Победительница 2010 года, певица из Германии Лена МАЙЕР-ЛАНДРУТ выйдет на сцену 16-й с песней Taken by a stranger. Тенору из Франции Амори ВАССИЛИ и британской поп-группе Blue, которых букмекерские конторы и музыкальные критики называют в числе фаворитов, выпали 11-й и 14-й номера соответственно. Исполнителям из Италии и Испании достались 12-й и 22-й номера.

Участники финала из остальных 38-ми стран Европы и из Израиля будут выбраны по итогам двух полуфиналов. Алексей ВОРОБЬЕВ представит на конкурсе Россию уже в первом из них - 10 мая. Россиянин выступит под английской версией своего имени Alex Sparrow с композицией "Get you" седьмым. В этот же день из бывших советских республик в борьбу под номером 4 вступит Армения, 18 - Азербайджан, 9 - Грузия и 17 - Литва.

Второй полуфинал состоится 12 мая. В этот день среди других на сцену выйдут участники из Беларуси (номер 16), Латвии (номер 17, Молдавии (номер 7), Украины (номер 6) и Эстонии (номер 15).