Украинцам светит подорожание стационарной телефонной связи

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект Изменений к Предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Проект Изменений к Предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги выносится на общественное обсуждение согласно ст. 9 Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Целью принятия этого решения НКРС является необходимость обеспечения жизнедеятельности рынка телекоммуникаций для предоставления современных услуг потребителям. Согласно ст. 67 Закона Украины «О телекоммуникациях» тарифное регулирование на рынке телекоммуникаций Украины осуществляется на принципах базирования расчетов тарифов на себестоимости этих услуг. Изменения тарифов должны приблизить размер тарифов на услуги местной телефонной связи к уровню ее себестоимости при условии сохранения доступности услуг для всех категорий пользователей.

В комиссии отметили, что предыдущие изменения к Предельным тарифам на общедоступные телекоммуникационные услуги были утверждены в 2009 году (решение НКРС № 1491 от 28.04.2009 г.).

«На протяжении нескольких лет предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг в депрессивных районах и сельской местности осуществлялось без механизма их компенсации и было для операторов телекоммуникаций крайне убыточным», - говорится в сообщении.

Планируется внесение Изменений на протяжении 2011 года в два этапа. На первом этапе предлагается в 2 раза - до 400 увеличить количество нетарифицируемых минут, которые предоставляются потребителям в счет абонентной платы. При этом размер абонплаты за пользование телефонным аппаратом увеличится для всех категорий потребителей (население, бюджетные учреждения и другие организации) в городах, райцентрах, селах и поселках городского типа: для телефонов с почасовой оплатой местных разговоров - на 25%, а без почасовой оплаты в городах и райцентрах – на 10%, а в селах и поселках городского типа - на 25%. В то же время Проект Изменений предусматривает существенно уменьшить плату за установку телефона для населения и предприятий, учреждений и организаций, а также за переключение основного телефона абонентов ведомственных АТС на АТС телефонной сети общего пользования.

На втором этапе предлагается увеличить с 400 до 600 количество нетарифицируемых минут, которые предоставляются в счет абонплаты, при этом размер абонплаты за пользование телефоном с поминутной оплатой для всех категорий потребителей вырастет на 8%.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. предыдущим составом НКРС было принято решение изучить состояние рынка услуг местной телефонной связи с учетом обращений операторов о необходимости повышения тарифов на общедоступные услуги. При этом НКРС предложила операторам телекоммуникаций предоставить предложения относительно уменьшения себестоимости услуг, в том числе за счет внедрения новых технологий мультисервисного обслуживания и радиодоступа к телекоммуникационной сети общего пользования.

Напомним, тарифы на местную фиксированную телефонную связь регулируются государством (НКРС). НКРС в последние годы уже трижды повышала тарифы на местную фиксированную связь (в 2006, в 2008 и в 2009 гг.) в целях повышения рентабельности этого вида связи. Однако, по данным различных операторов, рентабельность так и не достигнута, и требуется очередное повышение тарифов на эти услуги до 15-25%.

Справка УНИАН. Согласно ст. 62 Закона Украины «О телекоммуникациях» к общедоступным телекоммуникационным услугам относятся услуги: подключения конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям общего пользования (универсальный доступ); фиксированной телефонной связи в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь); вызова служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи, с помощью таксофонов, за исключением услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа.

В настоящее время абонплата для абонентов в городах и райцентрах составляет от 19,73 до 34,13 грн. в месяц с НДС (в зависимости от тарифных планов, которые отличаются количеством включенных нетарифицируемых минут), в сельской местности – 10,51 грн.