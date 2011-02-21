УБОП задержал «смотрящего» за Киевом и Киевской областью

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины задержали с наркотиками 41-летнего криминального авторитета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, Деснянский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца.

По предварительной информации, задержанный является близким и доверенным лицом двух «воров в законе» и «смотрящим» за городом Киев и Киевской областью. Он постоянно выезжал в разные регионы Украины с целью налаживания криминальных и коррумпированных связей.

По данным оперативников, задержанный удерживает «воровской общак» и причастен к поставкам наркотиков в места лишения свободы.

Криминальный авторитет ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, хулиганство и другие преступления, и имеет свыше 15 лет «тюремного стажа».

В отношении фигуранта следователем Деснянского районного управления ГУМВД Украины в Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.