В центре Киева без тепла и горячей воды остаются еще 55 домов

В центре Киева в результате прорыва трубы отопления на улице Богдана Хмельницкого без тепла и горячей воды остаются еще 55 домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, из-за прорыва трубы в Шевченковском районе столицы, который произошел прошлой ночью, горячей воды и тепла были лишены 486 объектов района, из них: 220 - жилые дома, 250 – административных объектов и ведомственных учреждений, 10 лечебных учреждений, из них 5 со стационарными отделениями, 3 - детские садики и 3 – общеобразовательные школы.

На месте аварии работали 4 аварийных бригады АО “Киевэнерго”.

В МЧС сообщили, что состоянием на 14:30 началось поэтапное подключение потребителей к теплу. На данный момент подключено 430 объектов к системе теплоснабжения. Еще 55 объектов, включительно со зданием