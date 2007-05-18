Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в ряде мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 10.00 В.ЮЩЕНКО примет участие в открытии Инвестиционного форума Киевской области.

В 11.00 запланировано участие главы государства в расширенном заседании правления Национального банка Украины.

Кроме того, в 14.30 под председательством Президента начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.