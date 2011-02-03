Отменяя квоты на украинскую музыку власть откроет ящик Пандоры?

Певица Мария БУРМАКА считает, что отмена на законодательном уровне квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов и исполнителей приведет к потере их конкурентоспособности на отечественном шоу-рынке.

Такое мнение М.БУРМАКА высказала накануне в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Данный закон знаковый. Он свидетельствует о том, что из Украины вытесняют Украину. Отныне на украинских каналах не будет в достаточном количестве отечественного продукта, не только украиноязычного. Украинской музыки не станет меньше, потому что ее и так было мало. Прежде всего, данный закон ударит по украинским певцам, которые конкурируют с российскими поп-певцами", - сказала М.БУРМАКА.

По ее словам, несмотря на законодательную норму, украинские радиостанции ее не выполняли. "Этой нормы и не придерживались. А я в эти 50% не попадала всегда. Таких певцов, как я, программные директора на большинстве радиостанций ставили преимущественно ночью. Но, отменяя ее, власть открывает ящик Пандоры", - считает певица.

По мнению М.БУРМАКИ, новый закон нуждается в определенном разъяснении. "Что имели в виду, когда говорили, что закон – это новые рабочие места, новые налоговые поступления, каким образом будет происходить развитие украинской музыки? Я буду ждать разъяснений", - добавила она.

Справка УНИАН. Проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (о приведении в соответствие с требованиями Европейской Конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания) был зарегистрирован в Верховной Раде 26 апреля 2010 года по инициативе народного депутата Елены БОНДАРЕНКО (фракция Партии регионов).

Верховная Рада 1 февраля 2011 года приняла этот законопроект за основу и направила его на подготовку ко второму чтению. Законопроект поддержали 240 из 396 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Проект предусматривает отмену обязательного предоставления 50% радиоэфира музыке украинских авторов или исполнителей. В частности, предлагается изъять из статей 9 и 28 Закона «О телевидении и радиовещании» требование о соблюдении телерадиоорганизациями отдельных квот на распространение музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей, а также требование к содержанию программных концепций телерадиоорганизаций относительно доли распространения музыкальных произведений украинских авторов или исполнителей в еженедельном объеме вещания.