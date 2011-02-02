В Киеве осужден предприниматель, который "нагрел" Минобороны на 2,5 млн

Шевченковским районным судом Киева к 7 годам лишения свободы осужден бывший директор ООО «Центрагрострой-1», который завладел средствами Министерства обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело, возбужденное по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса, расследовала и государственное обвинение поддерживала военная прокуратура Центрального региона Украины.

Экс-руководитель ООО «Центрагрострой-1» на протяжении 2007 года в Киеве путем заключения фиктивных договоров якобы о предоставлении услуг государственному предприятию Министерства обороны Украины «Укроборонпоставщик», по предварительному сговору с руководством последнего, незаконно завладел средствами Минобороны на сумму свыше 2,5 млн. грн.