Отец, не состоящий в браке, обязан взять ребенка из роддома

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины (относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 393 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается, что гражданин, который не состоит в браке, но отцовство которого установлено, обязан забрать ребенка из роддома или из другого заведения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка.