В Украине может появиться купюра в 1000 гривен

Национальный банк Украины изучает целесообразность введения в обращение купюры номиналом 1000 гривен.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

«Пока еще мы осуществляем анализ, достаточно ли у нас на сегодня существующих номиналов. Если результаты анализа покажут, что есть необходимость выпуска банкноты номиналом 1000 гривен, то будем вносить предложения. Пока такое решение не принято, и предложения такие не вносились», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, НБУ планирует в 4-м квартале т.г. выпуск банкнот номиналом 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, при этом существенных изменений в дизайне банкноты не предусматривается.

Что касается усовершенствования защиты на перспективу, то В.КРОТЮК отметил, что Нацбанк, совместно с другими центральными банками, планирует использовать специальный элемент, который сделает невозможным копирование банкноты на принтере.

«У нас на 1 млн. банкнот 5 подделок. Если взять ЕС, то там 67 подделок на 1 млн. банкнот. У нас 99,5% подделок - это подделки на принтерах, сканерах, имеется в виду, не на печатном оборудовании», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, в международной практике принято один раз в 4-5 лет пересматривать системы защиты банкнот.

Напомним, на сегодня в денежном обращении Украины находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 гривен.