В Одессе задержали киевского афериста

В Одессе сотрудниками Суворовского РОВД задержан 27-летний житель Киева, организовавший преступный «бизнес» на трудоустройстве моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе уголовного розыска райотдела милиции.

Как установлено досудебным следствием, «проживавший в течение последнего года на съемных одесских квартирах мошенник выискивал на рекламных веб-сайтах информацию о вакансиях должностей моряков и предлагал нуждавшимся платные услуги по трудоустройству на суда зарубежных компаний в качестве полномочного представителя общественной организации транспортников. Хотя в действительности никакими полномочиями от крюинговых компаний не обладал и обеспечивать работой никого не собирался».

По словам старшего оперуполномоченного угрозыска РОВД Владимира БЕСПАЛЬКО, «сначала заезжий аферист требовал от доверчивых моряков за услуги по будущей отправке в рейс по 500 долларов, а затем, войдя во вкус, увеличил таксу за посреднические услуги до 1 тысячи «зеленых». Для пущей убедительности злоумышленник требовал у «клиентов» пакет необходимых документов в оригинале, а иногда даже цинично насмехался, понуждая досконально изучать английский язык».

Когда же наступало обусловленное время отправки в рейс, «клиенты» вдруг обнаруживали, что телефон представителя общественной организации транспортников постоянно «недоступен».

Всего по месту задержания преступника правоохранители обнаружили и изъяли четыре телефона, которыми он пользовался, чтобы не быть пойманным, а также 276 комплектов документов, принадлежащих жертвам ловкого столичного мошенника, которые проживали также в Николаеве, Херсоне и других городах.

Что касается денежных средств за «услуги», то они оказались уже потраченными аферистом, который привлечен к ответственности, согласно ст. 190 УК Украины (мошенничество).