Мэр Севастополя 15 минут в день будет отвечать на вопросы в блоге
00:35, 11 января 2011Общество
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Есть огромное желание общаться напрямую
Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ намерен вести блог и отвечать в Интернете на вопросы горожан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам В.САРАТОВ на брифинге.
«Потому что есть у меня огромное желание все-таки выйти самому в Интернет и перейти к общению с жителями города напрямую. Ежедневно буду отвечать на вопросы, которые волнуют людей», - сказал он. Как добавил В.САРАТОВ, он «уже запланировал, что 15 минут каждый день - ответы на вопросы».
Общаться с горожанами В.САРАТОВ будет через сайт sevblog.com.
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