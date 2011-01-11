Мэр Севастополя 15 минут в день будет отвечать на вопросы в блоге

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ намерен вести блог и отвечать в Интернете на вопросы горожан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сам В.САРАТОВ на брифинге.

«Потому что есть у меня огромное желание все-таки выйти самому в Интернет и перейти к общению с жителями города напрямую. Ежедневно буду отвечать на вопросы, которые волнуют людей», - сказал он. Как добавил В.САРАТОВ, он «уже запланировал, что 15 минут каждый день - ответы на вопросы».

Общаться с горожанами В.САРАТОВ будет через сайт sevblog.com.