Как будет работать киевское метро в новогоднюю ночь

Киевский метрополитен продлил свою работу в ночь 31 декабря 2010 года на 1 января 2011 года на 3 часов 30 минут.

Об этом УНИАН сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.

Таким образом, в зависимости от станций, метро будет работать до 3.23-3.49 утра.

Такое решение принято в связи с проведением общегородских новогодних мероприятий и с целью обеспечения перевозки пассажиров в новогоднюю ночь.

Обычно Киевский метрополитен работает (также в зависимости от станции) до 23.53-00.19.