На завтра синоптики обещают Украине снег и дождь

Завтра в северных, западных и Винницкой областях временами ожидается снег, днем в Сумской области местами сильный. Температура на протяжении суток 4-9° мороза (в Карпатах ночью 12-17°, днем 9-14° морозв).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в большинстве центральных областей Украины снег и мокрый снег, днем местами сильный, местами налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

На остальной территории дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В Крыму дождь, ночью сильный, температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

На дорогах Украины, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области во вторник временами ожидается снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 4-9° мороза. В Киеве температура на протяжении суток 5-7° мороза.