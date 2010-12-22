Правозащитнику «шьют» порнографию из-за статуэтки с фаллосом

Координатору Винницкой правозащитной группы Дмитрию ГРОЙСМАНУ выдвинуты официальные обвинения за публикацию в его блоге изображения статуэтки мужчины с фаллосом, лежащем на Конституции Украины.

Об этом Д.ГРОЙСМАН сообщил лично в своем блоге.

Д.ГРОЙСМАНА обвиняют в совершении двух преступлений: совершении публичного надругательства над государственными символами Украины, а именно над государственным гербом (ч. 1 ст. 338 ККУ), а также распространении изображений порнографического характера (ч. 1 ст. 301 УКУ) и распространении видеоизображений порнографического характера повторно (ч. 3 ст. 301 УКУ).

Как сообщал УНИАН, 15 октября милиция осуществила обыск в квартире Д.ГРОЙСМАНА и офисе организации в Виннице в связи с якобы распространением порнографии. Организация, которую возглавляет Д.ГРОЙСМАН, документирует случаи нарушений прав человека, в том числе пыток и жестокого обращения с лицами, находящимися в заключении и психиатрических заведениях. Организация также помогает беженцам и искателям убежища в качестве партнера-исполнителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

После обыска сотрудники милиции изъяли три компьютера и все папки с бумагами, содержащими базу данных всех дел организации, в том числе конфиденциальную информацию относительно заявлений беженцев и случаев пыток. В них также содержалась конфиденциальная информация относительно двух дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.

19 октября Д.ГРОЙСМАН написал в винницкую прокуратуру обращение, требуя немедленного расследования незаконных действий со стороны милиции во время обыска. Прокуратура не ответила на его запрос, хотя, в соответствии с законодательством, до 30 октября или должно было быть возбуждено уголовное дело или дано письменное обоснование отказа в возбуждении такого дела.

22 октября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА осудила действия украинских государственных структур в отношении ВПГ на специальной сессии парламента, посвященной 60-летию Европейской Конвенции Прав Человека.