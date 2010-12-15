В результате драки в психиатрической больнице погиб пациент

В результате драки в психиатрической больнице города Глухов Сумской области погиб 62-летний пациент.

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, пока санитар открывал двери дежурному врачу, двое больных оказались один на один в гардеробной. Между ними произошла драка: 35-летний пациент сбил 62-летнего мужчину из ног, бил кулаками по голове и коленями в грудь.

«Сначала у больного не было никаких жалоб, ночью он находился под присмотром. Утром сам поднялся, сходил в туалет. То есть сразу заподозрить у него тяжкие телесные повреждения мы не смогли», – сообщил главный врач Сумской областной психиатрической больницы № 3 Валерий БОЙКО.

Но, по его словам, когда медики все же решили обследовать избитого, то кроме переломов у него обнаружили гематому головного мозга и многочисленные травмы внутренних органов. Ночью 62-летний мужчина умер.

Другой участник драки находится в изоляторе, в отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о проведении судебно-медицинской экспертизы. Если мужчина будет признан неподсудным, к нему будут применены средства медицинского влияния - принудительное лечение. Если же пациента больницы признают вменяемым, ему угрожает 10-летнее заключение.

Санитар, который не уследил за больными, уже уволен с работы.

«Глуховской межрайонной прокуратурой проводится проверка по данному факту. Мы ожидаем заключение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение о наличии или отсутствии признаков состава преступления в действиях медиков», – сказал и.о. глуховского межрайонного прокурора Богдан САВИЦКИЙ.