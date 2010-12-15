Милиция собирает видео на участников налогового Майдана

16:20, 15 декабря 2010
Общество
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Следователи обратились к телеканалам

Следователи столичной милиции просят телеканалы предоставить копии видеозаписей, на которых зафиксировано незаконное установление палаток на Майдане Незалежности в Киеве 22 ноября во время акции протеста предпринимателей против нового Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, следователи уже затребовали аналогичные копии видеозаписей у сотрудников ЦОС, оперативных работников с целью установления правонарушителей для привлечения их к ответственности.

По данным ЦОС, ранее по просьбе милиции телеканалы уже предоставляли записи нарушений общественного порядка во время акций предпринимателей в столице (перекрытие движения на центральных улицах, повреждение автомобилей и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения гранитной плитки во время несанкционированного установления палаток на Майдане Незалежности в Киеве предпринимателями, которые протестовали против Налогового кодекса. В ЦОС отметили, что дело возбуждено по статье 194 (преднамеренное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» подсчитывают убытки. По предварительным данным, они достигают как минимум 200 тыс. грн.

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