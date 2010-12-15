Отопление в Киеве подорожает на треть

Национальная комиссия регулирования энергетики (НКРЭ) повысила тарифы "Киевэнерго" на тепло для нужд населения с 1 января 2011 г. на 34,9%.

Соответствующее решение принято накануне на заседании комиссии. Согласно решению НКРЭ, тариф на тепло для населения без счетчика с 1 января 2011 г. составит 169,38 грн за гКал (сейчас тариф составляет 125,47 грн/гКал). Для домохозяйств с устройством учета, тариф возрастет на 35% - до 171,25 грн за гКал.

Для бюджетных организаций тариф повысится на 18,3% (75,54 грн) - и составит 476,67 грн за гКал. Для других потребителей, в частности промышленных предприятий, тарифы остаются на прежнем уровне, и составляют 563,46 за гКал (все тарифы указаны без НДС).

При этом, в комиссии отметили, что при повышении тарифов, учтены расходы "Киевэнерго" на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Отметим, что "Киевэнерго" не поставляет напрямую тепловую энергию населению, а работает с ЖЭКами, как с юридическими лицами. ЖЭКи, в свою очередь, могут добавлять к тарифу свои наценки за услуги, в частности, по обеспечению работы теплосетей в домах.

ICTV