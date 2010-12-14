В Киеве авария на теплотрассе: мужчина в авто провалился в яму с кипятком

В Киеве 50-летний мужчина получил ожоги 70% тела, провалившись в яму с кипятком. Причина возникновения ямы - авария на теплотрассе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел в центре столицы, на улице Сагайдачного, 12, перед зданием Первого экспедиционного отряда подземных и гидротехнических работ.

В результате аварии образовалась промоина диаметром 2 метра и глубиной 1,5 метра.

В яму частично провалился автомобиль “Хюндай”, в котором и находился пострадавший мужчина. В настоящее время он в крайне тяжелом состоянии с ожогами 1-2-й степени находится в ожоговом отделении городской клинической больницы.

На месте аварии ведутся ремонтные работы.