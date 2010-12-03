Милиция заявляет, что не задержала ни одного предпринимателя с Майдана

В столичном главке милиции утверждают, что сегодня утром во время принудительного демонтажа палаток на Майдане Незалежности не был задержан ни один участник акции протеста против Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, демонтаж палаточного городка на центральной площади столицы начался в 5.00 и длился 45 минут.

Перед началом принудительного сноса палаток представитель Государственной исполнительной службы зачитал жителям городка соответствующее решение Окружного административного суда Киева, после чего судебные исполнители вместе с работниками коммунального предприятия «Киевблагоустройство», при поддержке 250 работников милиции, начали выполнять судебное решение.

В ЦОС отметили, что в результате таких действий судебных исполнителей и коммунальщиков кто-то из протестующих получил телесные повреждения.

Также в милиции отметили, что трех участников акции, которые во время демонтажа палаток действовали на грани грубого нарушения общественного порядка, доставили в Шевченковское райуправление милиции, но после установления их личностей отпустили. Эти люди оказались жителями Киева, Севастополя и Запорожской области.

Кроме того, как отметили в столичном главке милиции, изъятое демонтированное имущество вывезено на хранение на специальную площадку «Киевблагоустройства». Установлено, что имущество принадлежит Харьковскому областному союзу предпринимателей из города Золочев, ООО «Консул» и пр.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября утром на Майдане Незалежности предприниматели начали акцию протеста против Налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. Активисты требовали, чтобы Президент Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на этот документ.

В тот же день Окружной административный суд Киева по иску КГГА запретил проведение массовых мероприятий 22-26 ноября в центре Киева. Как объяснили в мэрии, такое решение принято “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года...”.

Однако предприниматели заявили, что не намерены выполнять решение суда и покидать Майдан Незалежности.

Позднее Окружной административный суд Киева вновь запретил проведение массовых мероприятий в центре столицы с 27 ноября до 3 декабря.

30 ноября Президент наложил вето на Налоговый кодекс. 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей абсолютно не устраивают изменения в кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится. По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето на Налоговый кодекс, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.

Сегодня ночью под надзором спецподразделений МВД коммунальные службы демонтировали палаточный городок предпринимателей на Майдане Незалежности в Киеве. По данным издания “Украинская правда”, после сноса палаточного городка были задержаны от 6 до 10 человек.