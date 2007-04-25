Организаторы ”Таврийских Игр” проведут пресс-конференцию в Киеве

27 апреля о 11-00 в пресс-центре НП «Украина» состоится пресс-конференция, посвященная главному музыкальному событию лета - проведению XVI Международного фестиваля «Таврійські Ігри» в Киеве. Впервые самый большой музыкальный фестиваль Украины состоится 29 и 30 июня 2007 года в Киеве на НСК «Олимпийский». Участники пресс-конференции: почетный президент фестиваля Николай Баграев; члены оргкомитета: Валентин Коваль (генеральный продюсер канала М1), Сергей Кузин (генеральный директор FM-станції «Русское Радио Украина»), Руслан Минжинский (музыкальный продюсер фестиваля), Станислав Кушпитовский (президент компании «Зинтеко») и Александр Богуцкий (неизменный ведущий фестиваля). Нужна аккредитация. Телефоны: 254-22-91, 254-21-54, 067 604 3 555, 097 991 27 37.