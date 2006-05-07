Остров Змеиный демилитаризуется

Бывший секретный объект - остров Змеиный в Черном море демилитаризуют. Здесь построили уникальную гостиницу на 5 мест и ожидают туристов, передает ICTV.

Добраться до Змеиного непросто: с военными кораблями сюда редко заходят экскурсии, но еженедельно залетает пограничный вертолет. Летом остров регулярно заполняют экспедиции ученых и дайверов. А в этом году ожидают еще и обычных робинзонов – кроме комфортной гостиницы на 20 гектарах суши расположились еще и 5 удобных пляжей.

Из окон гостиницы открывается пейзаж на бесконечное море. Внутри есть маленький конференц-зал и столовая. До сих пор на Змеином жили лишь пограничники и их семьи, теперь уникальным пейзажем и пляжами с красноречивыми названиями "Дамский" и "Бандитский" смогут наслаждаться не только люди в форме.

Весь остров окончательно не обжит - нет канализации и интернета. Пресную воду добывать сложно: артезианские скважины бурят уже два года, но запасы пополняют из берега. Поэтому ванная комната в новой островной гостинице пока что – большая роскошь. Однако местные жители по большей части радуются свежему воздуху и чистому морю.

Вскоре на острове откроется купальный сезон: море здесь намного теплее, чем на одесском побережье.