Третьяков: Наша Украина пойдёт на выборы своим списком

Народный депутат, член президиума партии “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что партия "Народный Союз Наша Украина" для участия в досрочных парламентских выборах не будет создавать предвыборный блок и пойдет на выборы своим списком, в который могут быть включены представители других политических сил.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, в частности, А.ТРЕТЬЯКОВ заявил: «Если говорить о формате участия в предвыборных гонках "Нашей Украины", то в ее списки могут быть включены представители "Народной самообороны". И здесь, следует уточнить, речь идет именно о списках кандидатов от партии "Народный Союз Наша Украина". НСНУ создавать блок не будет, он пойдет на выборы своим списком».

В то же время, добавил А.ТРЕТЬЯКОВ, «мы предложим внести в список своих представителей другим политическим силам. К примеру, в список НСНУ могут попасть, кроме "Народной самообороны" члены Народного руха Украины, Христианско-демократического союза, УРП "Собор", а также беспартийные кандидаты».

При этом А.ТРЕТЬЯКОВ выразил уверенность, что "Наша Украина" в результате перевыборов наберет не меньше процентов, чем в 2006 году, а в случае совместного похода на выборы с "Народной самообороной" - около 20%.

«Хотелось бы также отметить, что в случае, если КАТЕРИНЧУК с "Европейской платформой" захочет вернуться в "Нашу Украину", то двери для него открыты», - добавил А.ТРЕТЬЯКОВ.

В то же время он «точно сказал», что БЮТ и "Наша Украина" на досрочные парламентские выборы пойдут «двумя колонами». «Наши взгляды часто бывают не одинаковы. Лучше даже будет для монолитности оппозиции, если мы примем участие в выборах отдельно. В любом случае, обе политические силы будут и дальше сотрудничать на базе соглашения об объединенной оппозиции», - считает А.ТРЕТЬЯКОВ.

Также депутат призвал политиков не саботировать выборы, «поскольку в данной ситуации саботаж - это узурпация власти». В частности, они призвал Партию регионов «не узурпировать властные рычаги в стране, иначе Украина может превратиться во вторую Беларусь, только с прилагательным "парламентская".