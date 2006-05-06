Прибыль «Экспрес-банка» за январь-апрель составила около 3 млн. грн.

Прибыль АБ «Экспресс-банк» за январь-апрель составили около 3 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, которым располагает УНИАН.

В сообщении указывается, что за первый квартал кредитно-инвестиционный портфель банка вырос более чем на 5% и составил 1 млрд. 094,6 млн. грн. Средства клиентов банка составили 1 млрд. 006,6 млн. грн., причем средства физлиц выросли более чем на 8% - до 463,8 млн. грн. Балансовый капитал к 1 апреля текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года вырос почти на 5% - до 180,3 млн. грн. Чистые активы банка на конец марта составили 1 млрд. 397,3 млн. грн.

Справка УНИАН. АБ «Экспресс-банк» зарегистрирован НБУ 12 апреля 1994 года.

Банк является членом Ассоциации украинских банков, Украинской межбанковской валютной биржи, членом Национальной системы массовых электронных платежей с правом эмиссии и эквайринга национальных карточек, ассоциированным членом Visa Int., членом ассоциации «ПФТС».