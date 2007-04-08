Преступники украли полкилометра водопровода

В Луганской области злоумышленники похитили полкилометра труб водопровода.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связях с общественностью МВД Украины, в городе Антрацит в милицию обратился местный житель, инженер коммунального предприятия “Лугансквода”, который заявил, что прошлой ночью неизвестные демонтировали и похитили около 500 метров металлической трубы водопровода, в результате чего без водоснабжения остался поселок Дубовский Антрацитовского горсовета (750 частных домов).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий милицией задержаны четыре местных жителей в возрасте от 25 до 41 года. Предварительно установлено, что они 3-6 апреля совместно с еще одним 25-летним жителем упомянутого города демонтировали трубы водопровода и вывезли их частными грузовиками. Похищенное изъято.

Принимаются меры по розыску и задержанию соучастника преступления.