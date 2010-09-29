Посол США впервые побывал в Севастополе

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ сегодня ознакомился с ходом реализации в Севастополе программы правительства США по обучению английскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, Дж.ТЕФФТ впервые побывал в Севастополе. При этом он посетил одну из 15 школ города, на которые распространяется упомянутая программа.

«Я приехал поддержать программу обучения английскому языку. Думаю, это хорошее начинание... Мы считаем, что английский язык сегодня очень важно знать каждому: это язык бизнеса, язык коммуникаций, и один из главных языков в мире», – сказал американский дипломат, подчеркнув, что планирует «еще не единожды побывать в Севастополе».

В Севастополе к реализации правительственной программы США по обучению английскому языку привлечены 60 старшеклассников из малообеспеченных семей. С ноября прошлого года они изучают английский язык в рамках данной программы, а также участвуют в тренингах по формированию лидерских качеств. Программа рассчитана на два года.