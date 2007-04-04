Депутаты коалиции захватили кабинет Давыдовича

20 депутатов из коалиции заняли кабинет председателя Центральной избирательной комиссии Ярослава ДАВЫДОВИЧА и не собираются его оставлять.

Об этом УНИАН сообщили в отделе ЦИК по вопросам взаимодействия со СМИ.

Собеседник агентства не смог уточнить цель прихода депутатов в ЦИК.

«Я не знаю. Они пришли в кабинет и там сидят. Один из депутатов сообщил, что они не собираются выходить из кабинета Я.ДАВЫДОВИЧА до утра», - сказал собеседник агентства.

Согласно официальным сообщениям отдела взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, содержание разговора депутатов с Я.ДАВЫДОВИЧЕМ точно неизвестно, но отдельные из посетителей заявили о том, что намерены находиться в кабинете руководителя Комиссии то ли до шести часов вечера, то ли даже до утра.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Верховная Рада отменила свои постановления от 8 декабря 2004 года о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии и о назначении нынешнего состава ЦИК.

Печерский районный суд города Киева своим постановлением от 3 апреля приостановил действие постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля о прекращении полномочий нынешнего Центризбиркома во главе с Ярославом ДАВЫДОВИЧЕМ и возобновлении полномочий ЦИК, возглавляемой С.КИВАЛОВЫМ.