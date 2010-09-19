Сербия намерена первой начать строительство "Южного потока"

Сербия рассчитывает первой из европейских стран начать до конца 2012 года строительство наземного участка газопровода «Южный поток», заявил в субботу генеральный директор сербской государственной компании «Сербиягаз» (Srbijagas) Душан Баятович.

«Южный поток» войдет в Сербию из Болгарии в районе города Заечар, его протяженность на территории Сербии составит 450 километров. По оценке Баятовича, которую приводит РИА "Новости", «этот план будет осуществлен, если подготовительные работы продолжатся нынешними темпами».

Он также сообщил, что технико-экономическое обоснование строительства сербского участка «Южного потока» будет подготовлено совместно с российскими партнерами до конца ноября, при этом, по его мнению, строительство газопровода не поставит под угрозу договоренности «Газпрома» с Украиной в газовой сфере.