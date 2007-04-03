Герман: мы не отдадим власть

Коалиция национального единства выполнит любое решение Конституционного Суда относительно указа главы государства о досрочном роспуске Верховной Рады 5-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

«Мы всегда выполняем решение Конституционного Суда, каким бы оно ни было. Мы люди, уважающие законы и Конституцию», - сказала она.

А.ГЕРМАН отметила, что решения Конституционного Суда долго ожидать не придется. При этом, по ее словам, коалиция в любом случае останется у власти. «Мы не отдадим власть. 2004 год не повторится», - сказала народный депутат. Она отметила, что коалиция и в дальнейшем будет работать «спокойно и уверенно».

А.ГЕРМАН отметила, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ также спокойно реагирует на сложившуюся ситуацию. «Премьер спокойный и уверенный настолько, насколько уверен человек, делающий все по закону, идущий путем правильным и праведным», - сказала она.

Народный депутат также отметила, что ее очень удивил факт появления соответствующего указа именно в канун Пасхальных праздников. «Меня в этой ситуации удивляет только одно – я не думала, что Президент решит это сделать в последние дни Страстной недели. Я всегда верила, что он глубоко верующий человек», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал Указ о досрочном прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая 2007 года.

Верховная Рада Украины в тот же день приняла постановление, которым предусмотрено обратиться в Конституционный Суд с просьбой безотлагательно, не позже 5 дней после опубликования Указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить настоящий документ на соответствие Конституции.

Соответствующее обращение в КС будет направлено уже сегодня, пообещали представители коалиции.