Откроется Международная выставка-ярмарка «Экология-2007»

3-6 апреля 2007 года Партия Зеленых Украины и Национальная Академия Наук Украины проводят юбилейную X Международную виставку-ярмарок «Экология-2007». На выставке будут презентованы новейшие экотехнологии и бизнес-проекты инновационного характера.

На церемонии открытие будут присутствовать представители исполнительной и законодательной ветвей власти (профильные министерства и комитеты), общественно-политические деятели и научные работники.

При участии представителей профильных министерств, бизнес-кол и эксперты запланирован проведение рабочих семинаров. В частности, в день открытия выставки состоится семинар «Устойчивое развитие: реалии и перспективы». В обсуждение проблем стратегического развития Украины будут принимать участие научном работнике НАОУ и эксперты «Екодонбас», Агентства из восстанавливаемой энергетики, Крымской Академии наук.

6 апреля в рамках выставки «Экология-2007» состоится круглый стол «Зеленые инновации: пути внедрения». В мероприятии будут принимать участие представители государственной власти, украинского и международного экологического бизнеса, научных кругов, общественных и экспертных организаций и Партия Зеленых Украины. На круглом столе будут обсуждаться механизмы усиления инновационной политики в стране и создания благоприятных условий для еко-бизнеса, также запланирована подготовка обращения к органам власти и общественности. Начало работы в 10.00

Соорганизаторы выставки:

Министерство охраны окружающей естественной среды, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы и НПО "Нафтохимекология".

Адрес проведения мероприятия:

Киев, проспект Академика Глушкова, 1, Экспоцентр "Наука" НАН Украины, павильон №23.

Аккредитация по телефону 279-63-17