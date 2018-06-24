Как я провела эксперимент по растамаживанию произведения искусства

Таможенники были шокированы... Ценными вещами таможня поручила заниматься фирме с названием «Бондит»... На аукционе 18 сентября будут Сомов, Котарбинский, внук Айвазовского...

Художественный рынок в Украине продолжает понемногу выходить из тени, все более популярны становятся открытые аукционы, что недавно трудно было и представить. Несколько месяцев назад состоялся аукцион, на котором успешно продали роботу Ильи Репина «Три дамы за рукодельем». Следующая предаукционная выставка “Коллекционная живопись, иконопись и декоративное искусство» откроется 9 сентября в музее «Сокровища Украины». Сами торги состоятся 18 сентября. До тех пор все желающие смогут посетить выставку, на которой будут представлены аукционные лоты.

Представительница аукционного дома «Корнес» Ольга Сагайдак в беседе с УНИАН рассказала о современном состоянии художественного рынка в Украине и об «изюминке» будущих торгов.

НА ВЫСТАВКИ ХОДЯТ ТЫСЯЧИ, ПОКУПАЮТ КАРТИНЫ – ЕДИНИЦЫ Ольга, вы уже больше десяти лет занимаетесь бизнесом в сфере искусства. Какую он прошел за это время эволюцию?

Безусловно, рынок еще развивается... Есть позитивные тенденции: появляется много новых галерей, аукционных домов. Когда начинала работать в этой сфере, то тогда было одно-единственное аукционное заведение в стране. Теперь их много.

Еще была создана Гильдия антикваров Украины. Это такая профессиональная среда, где специалисты отрасли имеют возможность собираться, находить общие решения наболевших проблем. В прошлом году осенью под эгидой гильдии проходила «Выставка из частных коллекций», на которой были представлены самые известные экспонаты.

Растет ли интерес к искусству среди украинцев?

Интерес просто к художественным событиям и интерес к купле-продаже – разные вещи. Ходить на выставки, слава Богу, может каждый человек. Покупать, к сожалению, даже не каждый десятый. Но так во всем мире.

Кризис ощутимо ударил по людям, которые только, скажем так, начали становиться на ноги и формировать коллекции, поэтому спрос в последнее время заметно упал, но это не связано с изменением эстетических вкусов.

В то же время сами выставки пользуются большой популярностью. В прошлый раз предаукционную выставку, когда мы продавали Репина, посетило невероятное множество людей, в частности пенсионеры, школьники. То есть интерес к искусству очень велик.

Предаукционная выставка направлена на то чтобы подогреть интерес к работам, которые выставляются на торги?

В целом это культурное, светское событие и, конечно, возможность получить непосредственный визуальный и тактильный опыт в общении с произведением искусства. Можно привести своего искусствоведа, который бы осмотрел картину, выразил свои суждения.

Вот недавно прочитала интересную статью о практике «Сотбис» и «Кристи». Во время аукционной выставки покупатель имеет возможность собственноручно проверить подлинность работы. Не потому, что кто-то не доверяет аукциона, просто технически это не всегда можно сделать. Потому что когда в руки попадает предмет антиквариата, например самурайский меч, найти специалистов достаточно сложно. Однако это никоим образом не снимает из аукционного дома ответственности...

Сейчас как раз идет судебный процесс между российским олигархом Вексельбергом и «Кристис» (Вексельберг приобрел ненастоящее произведение), и можно делать ставки, кто выиграет, потому что несмотря на мощную юридическую поддержку «Аврора арт-фонда» Вексельберга, не факт, что он выиграет. У аукционных домов очень мудрые правила... За время предаукционной выставки человек может привлечь любых специалистов для оценки предмета искусства.

Однако, в отличие от аукционных великанов, «Корнерс», который проводит всего три-четыре аукциона на год, имеет больше времени и может уделить больше внимания каждому произведению, сделать надлежащую атрибуцию и экспертизу. Хотя мы и продолжаем призывать будущих владельцев произведений искусства не терять бдительности и самым тщательным образом анализировать будущую покупку.

КОГДА ЧЕЛОВЕК ВВОЗИТ В УКРАИНУ КАРТИНУ, ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ НЕ ДЕЙСТВУЕТ Вы торгуете лишь теми картинами, которые есть в Украине, или можно привозить произведения искусства из-за границы?

Можно, конечно, но это очень-очень сложно.

Дело в том, что украинский рынок произведений искусства давно испытывает большой дефицит товара. То есть он очень законсервирован, закрыт. Мы сегодня имеем достаточно богатый ассортимент на аукционе в значительной мере из-за кризиса. Некоторые коллекционеры просто вынуждены расставаться с ценными вещами. Это, в свою очередь, дает возможность другим людям покупать их по цене, намного ниже, чем это было несколько лет назад.

Но в Украину фактически не поступают культурные произведения извне. Причина – наши законы. Основа действующего закона о ввозе и вывозе культурных ценностей осталась еще с советских времен.

Человек, который ввозит в Украину произведение искусства, балансирует на грани фола, потому что презумпция невиновности здесь не работает. Каждый, кто что-то ввозит в Украину – подчеркиваю: ввозит, а не вывозит, – априори в чем-то «виноват». Виноват в том, что тревожит наших чиновников. Вообще ввезенное произведение искусства вызывает настоящий испуг, прежде всего у сотрудников таможни. Они не знают, что с этим делать.

Год я входила в рабочую группу, работавшую над новым полноценным законом, который разрабатывал Государственный комитет по перемещению культурных ценностей. Законопроект был подан в Верховную Раду от группы депутатов, однако его даже не взялись рассматривать.

Недавно в Украинском доме проходил интересный круглый стол при участии представителей бизнеса, таможни, Министерства внутренних дел. Тогда вроде бы все пришли к выводу – что-то нужно делать. Но, к сожалению, все остается без изменений. Видимо, если бы было какое-то мощное лобби, то этот вопрос давно был бы решен.

ЦЕННЫМИ ВЕЩАМИ ТАМОЖНЯ ПОРУЧИЛА ЗАНИМАТЬСЯ ФИРМЕ С НАЗВАНИЕМ «БОНДИТ» А как реально можно ввезти в Украину картину, которую купили, скажем, на аукционе, выставке или у частного художника?

Расскажу реальную историю, которая недавно произошла со мной.

Когда вы ввозите какую-то ценность в Украину, то по установленной процедуре должны предоставить сведения о том, где ее купили и за сколько.

Я в Париже на аукционе приобрела картину украинского художника. Мне было интересно пройти всю процедуру ввоза произведения искусства. Потому что слышала много мнений о том, как это делается, в частности от депутатов. Из чего сделала вывод, что они или не ввозят ничего, или ввозят нелегально.

Когда на таможне в Бориспольском аэропорту я сказала, что хочу задекларировать картину, таможенники были, мягко говоря, шокированы. Мол, зачем мне это нужно, для чего их мучать. И вообще почему я попала на их смену.

Я задекларировала сумму, за которую приобрела картину – 1800 евро. Предоставила квитанцию (invoice), где отмечено, за сколько куплена картина, какие налоги с меня взыскали, а также таможенную пошлину, поскольку произведение покинуло зону ЕС. Мне посочувствовали, что я не декларирую до тысячи евро – в этом случае я бы заплатила в кассе на месте 44 процента стоимости и ушла.

При стоимости от тысячи евро картина переходит в категорию товаров, которые нужно растамаживать, как любой товар, который ввозится в большом количестве, – кирпич, мясо.

Картину у меня забрали, оставили в Борисполе, сказали, что мне для оформления документов нужен таможенный брокер. Ведь картина будет находиться на товарно-таможенном складе, а там должен быть аккредитованный брокер. Его услуги оцениваются в 350 долларов. Брокер предоставляет мне перечень документов, которые я должна собрать.

Сначала два с половиной часа я оформляла бумаги на таможне – о том, что я оставляю там картину. Потом мне нужно было перевести invoice на украинский язык, взять справку о том, что моя картина не находится в международном розыске. Конечно, заплатить 20% НДС, потому что вещь стоимостью от тысячи евро, что бы ты ни ввозил, считается товаром, который облагается НДС.

Я сделала все, что от меня требовалось, и радостно себе еду забирать картину. Приехала на таможню, поставила 35 подписей на разных бумажках, моему брокеру дают запакованную картину и говорят: «А теперь поезжайте на киевскую центральную специализированную таможню». Я спрашиваю: «Зачем? Разве я не растаможила картину?» - «Нет, она наконец только пересекла границу Украины», – ответили мне.

Мы с брокером едем по указанному адресу – в город Борисполь. В начале города там расположилась очень красивон, я бы сказала, гламурное здание: мраморная лестница, стены, покрытые золотистой венецианской штукатуркой. Называется ООО «Бондит Вехаус».

Так и называется – «Бондит»?

Действительно, в самом этом названии что-то есть.

В частной структуре «Бондит Вехауз» Киевская централизованная специализированная таможня арендует 20 квадратных метров. Она также служит складом для «вип-товаров». Эта специализированная таможня была создана в 2008 году тогдашним главой таможни Валерием Хорошковским и предназначена лишь для определенной категории товаров.

Приехала я туда со своей культурной ценностью, пачкой документов. Таможенники спрашивают: а где подтверждение стоимости картины? «Ну как где, вот invoice, перевод, вот я оплатила НДС с него». «Нет, что такое ваш invoice? Какая-то бумажечка с французской печатью. Такое каждый может нарисовать. Нам нужная экспертная оценка картины».

Говорю таможенникам, что я и являюсь специалистом по искусству. Они отвечают, что я заинтересованное лицо и вообще это очень сложный вопрос, им нужно обратиться в отдел тарифов посоветоваться. Сказали, чтобы я шла домой, о своем решении они мне сообщат. Картину, конечно, тоже оставляют на хранение. Дают мне акт приема, где указано: картина – одна штука, стоимость такая-то. Я им говорю: «Но вы вот сами стоимость указываете». - «Ну, пока пишем такую, но нам нужно проверить». Я их спросила о гарантии сохранения. Они мне: «Ну что вы, это такой склад – по высшим европейским образцам». Еще мы были вынуждены подписать с ними договор, по которому «Бондит Вехаус» берет на хранение мою картину за 400 гривен в день. Договор действует год, и моя картина – как у Бога за пазухой.

А вы могли отказаться от этой услуги?

Нет, конечно. Находясь в шоке, я спрашиваю, сколько времени они планируют хранить мою картину. «Вы не волнуйтесь, мы посоветуемся, поищем, кто займется оценкой. Думаем, через две недели – двадцать дней мы к вам позвоним. До месяца – так точно». Я даже не нашла, что сказать.

Позвонила по телефону знакомым юристам, все как один были тоже шокированы, начали рассказывать о разных нормативных актах, и никто не мог объяснить, на каком основании абсолютно легально ввезенное произведение искусства я должна где-то оставлять, еще и платить за это деньги.

Через какое-то время я перезвонила в «Бондит Вехаус», спросила, как дела, они говорят, что с моей картиной все «очень сложно», потому что они не могут найти эксперта.

На этом этапе я решила прервать свой эксперимент, так как, очевидно, что эта «прекрасная» фирма спокойно будет высасывать из меня деньги, а это уже становится неинтересно. Потому я обратилась в Государственный комитет по перемещению культурных ценностей и попросила их подтвердить, что мой invoice может быть достоверным. К вечеру таможенники отдали мне картину. Я все-таки заплатила четыреста гривен за сутки хранения.

Но если бы это была не я, если бы эксперимент был чистый, мне тяжело сказать, сколько бы прошло времени, пока таможенники отдали бы мне картину и как бы они ее оценили. Я потратила на это все восемь часов рабочего времени и дополнительные семьсот евро.

Как думаете, с такими процедурами кто-то что-то будет ввозить в Украину?! От таможенников услышала фразу: «У нас так давно никто ничего не ввозил».

Что и не удивительно.

ШАНЕЛЬ, АЙВАЗОВСКИЙ, ДИККЕНС И КОКТО Возвращаясь к аукциону 18 сентября... Что интересного собираетесь предложить?

На этот раз к нам попали очень интересные предметы: такая же трубка, как у Кутузова, уникальная трехликая кукла, два интересных предмета японского декоративного искусства, японская бронзовая скульптура...

Будет широкий ассортимент западноевропейского искусства ХІХ века: Жюль Шере – основоположник плаката. Будет художник Стоун, друживший с Диккенсом. Работа художницы Лимьер, дружившей с Прустом, – она была такая гламурна красавица. Ее Пруст описал «В поисках потерянного времени»...

Будет целая серия фарфоровых наполеоновских фигурок.

Кто из известных людей посетит вашу выставку и аукцион?

Многие известнык политики, чиновники, бизнесмены, художники, коллекционеры.

Какой лот самый дорогой? Среди топ-лотов работа академика Сергеева. Очень гордимся картиной “Березовая роща» Константина Сомова – основателя объединения «Мир искусства» и одного из самых дорогих и самых желаемых на мировых аукционах российских художников. Его картина «Радуга» в 1927 году входит в топ-десятки самых дорогих картин российских художников за всю историю мировых аукционных продаж. В 2007 она была продана на «Кристис» за 6,5 млн. долларов при стартовой цене 800 тысяч.

Будет картина "Роса" (начало ХХ века) украинского и российского художника польского происхождения, самого яркого представителя стиля модерн, выдающегося символиста Вильгельма Котарбинского. Почти вся творческая жизнь художника прошла в Киеве. Котарбинский участвовал в росписи Владимирского собора. Он похоронен на Байковом кладбище. При жизни художник был чрезвычайно популярен. Его работы покупали для выдающихся собраний того времени, а именно – для музея Императора Александра III, коллекции Богдана Ханенко... Множество его работ репродуцированы на тогдашних открытках.

Кроме того, на осенних торгах аукционный дом презентует морской пейзаж любимого внука и лучшего ученика Айвазовского – Алексея Ганзена. Творчество художника подтверждает тезис о том, что порой природа отдыхает на детях гениев, но не на внуках.

Сюрпризом станет графика выдающегося французского художника, поэта, драматурга, кинорежиссера, главного представителя сюрреализма в театре и кинематографе признанного провокатора Жана Кокто. Именно его образ мифологического Орфея как символ художника вдохновил Коко Шанель на создание ее последней и лучшей коллекции.

Вы сами ищете произведения для аукциона или люди вам их сами приносят?

К счастью, наш аукционный дом имеет такую стабильную репутацию, что ищут нас. Это все благодаря нашей открытости.

ПОДДЕЛКИ ЧАСТО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ЭКСПЕРТИЗОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ Как определяете подлинность работ?

Есть много способов проверки работы. Во-первых, люди, которые приносят работы, уже имеют на руках какие-то заключения экспертов. Но в последнее время все чаще проводим собственную экспертизу, особенно серьезных коллекционных вещей. Мы обращаемся в бюро научно-технологической экспертизы «Арт-лаб». Там очень хорошие технологические возможности. И именно благодаря сотрудничеству с «Арт-лаб» мы отсеяли много работ, особенно старых, – конца ХІХ – начала ХХ века.

К сожалению, эти работы сопровождались заключениями важных российских экспертов. После того как в России вспыхнул скандал с многочисленными подделками, украинский рынок просто переполнился ими. Особенно часто это случается с украинским авангардом российского происхождения. Причем работы сопровождаются то документами Третьяковской галереи, то петербургского Русского музея. После технологической экспертизы мы стали связываться с нашими российскими коллегами, и часто оказывается, что фальсифицированы даже сами экспертные заключения.

Поэтому желательно проверять работы до приобретения. Я бы советовала проверять не у одного эксперта, а у двух, а то и трех.

Никто не застрахован, что у него может появиться фальшивое творение, и поскольку аукцион – публичная акция, это в какой-то степени защищает покупателя.

Были ли у вас случаи с фальшивыми картинами? К счастью, нет. Но я не говорю, что у нас такого не может быть, хотя мы делаем все возможное, чтобы нас это минуло. Думаю, и в этот раз все будет в порядке.

Беседовала Оксана Климончук