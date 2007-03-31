МВД ждет 400 тыс человек на митинге Партии регионов и 130 тыс на митинге оппозиции

По предварительным данным, с 29 марта по 3 апреля в массовых мероприятиях и акциях в Киеве, согласно поданным заявкам, намерены принять участие около 600 тыс. человек, сообщили УНИАН в ДОС МВД Украины.

В том числе со стороны сторонников Партии регионов планируется участие до 400 тыс. человек; со стороны сторонников партии “Народный Союз Наша Украина” и фракции Блока Юлии Тимошенко” – до 130 тыс. человек.

Указанные мероприятия проходят в центральной части города, а наиболее многолюдные происходят на Майдане Незалежности, Европейской площади и прилегающих к ним улицах.

С целью обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан во время мероприятий в ГУ МВД Украины в Киеве разработаны соответствующие расчеты сил и средств. Деятельность личного состава направлена на четкое выполнение служебных обязанностей, соблюдение действующего законодательства Украины, дисциплины, а также нацелена на принятие законных решительных и взвешенных правоохранительных мероприятий при возникновении нештатных ситуаций.

Руководством Министерства внутренних дел, в рамках компетенции, принимаются необходимые меры по обеспечению правопорядка и с целью не допустить нарушения конституционных прав граждан.

30 марта заместитель министра внутренних дел Василий ФАТХУТДИНОВ провел рабочую встречу с организаторами указанных мероприятий, в ходе которой обсуждались вопросы о недопустимости нарушений правопорядка.

На протяжении этого дня из регионов государства в Киев прибыли автобусами свыше 5,5 тыс. участников мероприятий. Кроме того, 90 граждан организовано прибыли в столицу поездом из Львова. Автобусы размещены, в основном, на автостоянках на пл. Великой Отечественной войны, возле Национальной филармонии Украины и Речного порта. Силами представителей взрывотехнических служб данные транспортные средства и пассажиры проверялись на наличие взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, оружия и других запрещенных к использованию предметов.

На утро 31 марта в Киев должны были прибыть поездами почти 4 тыс. граждан, которые примут участие в указанных мероприятиях. Поезда проверяются силами подразделений линейных управлений МВД Украины на железных дорогах.

30 марта массовые мероприятия в центральной части столицы состоялись при участии до 15 тыс. человек. Во время их проведения грубых нарушений общественного порядка не допущено, отмечает ДОС МВД.

31 марта по инициативе Киевского городского отделения Партии регионов состоятся массово-агитационные и другие мероприятия в следующих местах:

с 08.00 до 22.00 на площади Михайловской. Предусмотрено пешее шествие по двум маршрутам:

- пл. Почтовая – Андреевский спуск – пл. Михайловская;

- ул. Январского Восстания – ул. Грушевского – пл. Михайловская;

с 08.00 до 22.00 на Майдане Незалежности. Предусмотрено пешее шествие по двум маршрутам:

- ул. Январского Восстания – ул. Грушевского – Майдан Незалежности;

- пл. Почтовая – Европейская площадь – Майдан Незалежности;

с 12.00 до 22.00 на Европейской площади. Предусмотрено пешее шествие по двум маршрутам:

- пл. Почтовая – Европейская площадь;

- ул. Январского Восстания – ул. Грушевского – Европейская площадь.

По инициативе Киевской городской организации “Союз молодежи регионов Украины” состоятся массово-агитационные и другие мероприятия в следующих местах:

с 08.00 до 22.00 на территории парка им. Т.Шевченко. Предусмотрена пешее шествие по двум маршрутам:

- пл. Почтовая – Европейская площадь – ул. Крещатик – парк им. Т.Шевченко;

- ул. Январского Восстания – ул. Грушевского – Европейская площадь – ул. Крещатик – парк им. Т.Шевченко;

с 08.00 до 22.00 в Городском саду – напротив здания Кабинета Министров Украины и в Мариинском парке – напротив здания Верховной Рады Украины с выставлением агитационных и туристических палаток. Предусмотрена пешее шествие по двум маршрутам:

- пл. Почтовая – Европейская площадь – ул. Грушевского – Городской сад;

- ул. Январского Восстания – ул. Грушевского – Мариинский парк;

с 08.00 до 22.00 на пл. Контрактовой (заявлено количество участников – 60 тыс. человек).

По инициативе Центрального исполнительного комитета партии “Народный Союз Наша Украина” с 10.00 будет проходить IV-й съезд данной партии (просп. Победы, 37).

По инициативе Киевской городской организации политической партии “Вперед, Украина!” с 11.00 до 22.00 на Майдане Незалежности, пл. Контрактовой, в парке им. Т.Шевченко и на пл. Софийской будет проходить презентация Гражданского движения “Народная самооборона”.

По инициативе председателя Центрального исполнительного комитета НСНУ Романа БЕССМЕРТНОГО с 15.00 до 19.00 на Европейской площади, пл. Михайловской, пл. Софийской и пл. Славы и с 18.00 до 22.00 на Майдане Незалежности запланированы митинги-встречи народных депутатов Украины – представителей объединенной оппозиции с гражданами. Также на протяжении дня на Майдане Незалежности состоится мирное собрание граждан.

По инициативе председателя Киевской городской организации Всеукраинского объединения “Батьківщина”, народного депутата Украины Анатолия СЕМИНОГИ с 17.00 на Майдане Незалежности состоятся митинги-встречи с гражданами.

Также по инициативе председателя фракции БЮТ в Киевском горсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ и председателя Киевской городской организации Всеукраинского объединения “Батьківщина”, народного депутата А.СЕМИНОГИ с 17.00 на Европейской площади и пл. Софийской запланированы митинги-встречи с гражданами.

При инициативе председателя правления Международного благотворительного фонда “Ветераны – Молодежь – Будущее” В.КРАСУЛИ с 10.00 на Майдане Незалежности состоится акция “Эстафета поколений”.

По инициативе Шевченковской районной в г. Киеве партийной организации Всеукраинского объединения “Батьківщина” с 10.00 до 19.00 будут проходить информационные акции на Майдане Незалежности, возле станций метрополитена “Нивки”, “Дорогожичи”, “Лукьяновская” и “пл. Л.Толстого”.

По инициативе председателя Секретариата Всеукраинской Чернобыльской народной партии “За благосостояние и социальную защиту народа” М.ИСАЕВА с 10.00 до 22.00 запланирован митинг на Майдане Незалежности.

По инициативе общественной организации “Форум спасения Шевченковского района” с 12.00 состоится акция на Майдане Незалежности.

По инициативе председателя секретариата политической партии “Великая Украина” В.БОНДАРЕНКО с 16.00 до 22.00 запланирован митинг на Майдане Незалежности.

Всего заявлено участников – свыше 503 тыс. человек. Из них:

- со стороны сторонников Партии регионов – до 460 тыс. человек;

- со стороны сторонников НСНУ и БЮТ – свыше 43 тыс. человек.

Постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 30 марта (дело №2а-681/2007 по иску Киевской городской государственной администрации) ограничены мирные собрания путем запрещения:

- Киевской городской организации “Союз молодежи регионов Украины” – проводить 31 марта шествие участников по ул. Крещатик;

- Киевскому городскому отделению Партии регионов – проводить 31 марта массовую акцию на Майдане Незалежности и шествие участников по Майдану Незалежности;

- Международному благотворительному фонду “Ветераны – молодежь – будущее” – проводить массовую акцию на Майдане Незалежности;

- Киевской городской организации Всеукраинского объединения “Батьківщина” – проводить массовую акцию на Майдане Незалежности;

- Киевской городской организации политической партии “Вперед, Украина!” – проводить массовую акцию на Майдане Незалежности;

- народному депутату Р.БЕССМЕРТНОМУ – проводить собрание граждан и массовую акцию на Майдане Незалежности и устанавливать средства для проведения этих массовых собраний, а именно палаток на Майдане Незалежности.

По состоянию на 10.00 31 марта из регионов государства в Киев прибыло 275 автобусов, которыми перевезено свыше 9 тыс. человек. Ожидается прибытие 282 автобусов, которыми в столицу осуществляется перевозка свыше 10 тыс. граждан. Свыше 3,1 тыс. человек прибыли в столицу 11 поездами. Ожидается прибытие 22 поездов с 4,8 тыс. участниками акций.