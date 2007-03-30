Грач: оранжевые толкнули Президента на крайние меры - на шантаж

Лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ убежден, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не пойдет на поводу у ряда политических сил и не распустит Верховную Раду Украины.

Об этом говорится в комментарии Л.ГРАЧА, переданном агентству УНИАН.

Парламентарий, в частности, заявляет, что «путчисты», среди которых Л.ГРАЧ называет лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО и окружение Президента из числа членов НСНУ, подталкивают главу государства к роспуску парламента. «Бывшая еще вчера ведущей оранжевая сила в эти дни переживает один из наиболее мощных за последние годы кризис как внутри власти, так и внутри партии. Это по большому счету - результат внедрения евро-атлантической доктрины в общество, принадлежащего к восточнославянской цивилизации. Видя, что никакие средства, в том числе и вынужденный союз с БЮТ, не могут повлиять на улучшение своих позиций, …представители оранжевого лагеря подтолкнули Президента к крайним мерам - шантажу», - считает Л.ГРАЧ.

Он считает, что сегодня, как и в период «оранжевой» революции, ставка делается «на умелое использование технологий, позволяющее перевести настроения социального протеста в политические действия». «Таким образом, повторю еще раз свою личную точку зрения, мы стали свидетелями большого пиара. Это очередной мыльный пузырь. Никакого роспуска парламента не будет», - уверен Л.ГРАЧ. По мнению депутата, Президент «просто не осмелится» на этот шаг, так как это «поставит крест» на его политической карьере.

Вместе с тем, он отмечает, что, в случае возможных столкновений в Киеве «между свезенными с разных регионов страны большими массами народа», ситуация может выйти из-под контроля. По мнению Л.ГРАЧА, это будет выгодно тем силам, которые заинтересованы «в радикальном финале». «Это и есть тот план по расколу страны, на который давно сделали ставку наиболее агрессивные политические силы евро-атлантических антироссийских структур за рубежом», - считает лидер коммунистов Крыма.