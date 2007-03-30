3-4 апреля в Киеве будет идти снег

31 марта по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма до 5° тепла; днем 11-16° тепла, на побережье морей 8-10°; высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 0-3° тепла. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 апреля сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, только 1 апреля в северных, центральных, а днем и в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, 1 апреля в восточных областях местами 3-6° мороза; днем 10-15° тепла, на побережье морей местами 8-13°. В Закарпатье: без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

3-4 апреля без существенных осадков, только в западных и северных областях днем ожидается небольшой дождь; 4 апреля небольшие и умеренные дожди, в западных, северных и центральных областях с мокрым снегом. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 3 апреля 9-15° тепла, 4 апреля понижение до 1-7° тепла, в южной и восточной части до 6-12°.

В Закарпатье 3 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; 4 апреля небольшой дождь, в горах с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3 апреля 12-17°, 4 апреля 6-11° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем 3 апреля около 10° тепла, 4 апреля 0-4° тепла.

В г. Киеве и области 31 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 13-15° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 11-16° тепла.

1-2 апреля переменная облачность. 1 апреля местами небольшой дождь, 2 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла.

3-4 апреля небольшой дождь с переходом в мокрый снег, только ночью 3 апреля без существенных осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла; днем 3 апреля 9-14° тепла, 4 апреля понижение до 1-6° тепла.