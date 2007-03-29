Отопительный сезон в Киеве может завершиться раньше

Из-за решения Киевского городского совета не рассматривать сегодня изменения в бюджет столицы на текущий год отопительный сезон в столице могут завершить раньше предусмотренного срока.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании сессии Киевсовета первый заместитель Киевского городского председателя Анатолий ГОЛУБЧЕНКО попросил депутатов рассмотреть вопрос о внесении изменений в бюджет Киева относительно выделения средств для погашения разницы в коммунальных тарифах, поскольку такая потребность возникла после принятия решения о снижении тарифов.

Он просил выделить из бюджета города 92 млн. грн. в качестве компенсации предприятиям, которые поставляют энергоносители, за январь, февраль и март. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, в решении о снижении тарифов отмечается, что компенсация за разницу в тарифах выделяется из бюджета. На сегодняшний день эта разница составляет 92 млн. грн.

А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что получил телеграмму от НАК «Нафтогаз Украины» о прекращении поставок газа в столицу в случае непогашения задолженности за использованный газ. Таким образом, возникла угроза завершить отопительный сезон в Киеве, когда температура воздуха еще не позволяет отключить дома от отопления.

«Поэтому я просил, для того чтобы завершить отопительный сезон, выплатить 92 млн. грн. бюджетных средств для расчетов с теплопоставщиками...», - сообщил в интервью журналистами А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он объяснил, что в бюджете столицы на разницу между 20% и 15% суммы на компенсации малозащищенным жителям Киева предусматривалось 288 млн. грн., то есть эти средства планировались для выплаты 5% субсидии от города.

«Фактически, эта сумма составила всего, если взять среднюю за январь-февраль-март, полтора миллиона гривен в месяц, или 18 млн. грн. в год. Остальные – это средства, которые можно использовать на разницу в тарифах», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также сообщил, что намерен принять участие в заседании профильной комиссии Киевсовета, чтобы на следующее заседание сессии, которое должно состояться 12 апреля, вынести вопрос о выделении из бюджета города 92 млн. грн. на погашение долга.

В то же время он отметил, что будет просить «Нафтогаз Украины» не отключать Киев от газа, потому что надеется, что на ближайшей сессии Киевсовет примет изменения в бюджет и выделит необходимые средства на погашение долга. Таким образом, от НАК «Нафтогаз Украины», по его словам, в данной ситуации будет зависеть, когда завершится отопительный сезон в городе.

А.ГОЛУБЧЕНКО также сообщил, что «Киевэнерго» для погашения кредита перед газоснабжающей компанией уже взяло кредитов на сумму 280 млн. грн.