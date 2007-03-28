МВД проверяет действия правоохранителей в момент убийства Курочкина

Министерство внутренних дел Украины начало проверку действий сотрудников столичной милиции, которые находились в Святошинском районном суде Киева в момент убийства российского бизнесмена Максима Курочкина.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

"Начало таких проверок не требует какого-то особого распоряжения. Они начинаются автоматически, даже не в столь серьезных случаях", - подчеркнули в МВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель министра МВД, начальник Департамента криминальной милиции Николай КУПЬЯНСКИЙ заявил, что 27 марта во время судебного заседания по обвинению М.Курочкина в Святошинском райсуде служба по охране порядка неслась в усиленном режиме - 9 сотрудников спецподразделения "Грифон" и 9 сотрудников конвойного подразделения столичной милиции, которые обеспечивают доставку из СИЗО в здание суда и обратно подсудимых.

Справка УНИАН. Российский бизнесмен М.Курочкин был застрелен на территории Святошинского райсуда Киева 27 марта. Выстрелы прозвучали, когда М.Курочкина конвоировали во внутреннем дворе суда к машине, чтобы отвезти в следственный изолятор. Также ранен сотрудник конвоя. По сообщениям правоохранителей, на чердаке жилого дома напротив помещения суда нашли оружие, из которого, вероятно, осуществили убийство.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту преднамеренного убийства

М.Курочкина задержали в ноябре 2006 года в аэропорту “Борисполь” по обвинению в вымогательстве. Впоследствии Голосеевский суд Киева избрал для М.Курочкина меру пресечения в виде ареста.