Какой подоплёки нет в убийстве крымского депутата-«регионала»

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО не видит в убийстве депутата крымского парламента из фракции Блока "За Януковича!", генерального директора ОАО "Мебель" Юрия Нестеренко политических или межнациональных мотивов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского парламента.

"У такого рода убийц нет и не может быть политического или этнического лица", - подчеркнул крымский спикер.

А.ГРИЦЕНКО сказал, что убийство Ю.Нестеренко - это тот случай, "когда трудно поверить в то, что смерть порой так неразборчива в своем выборе". "Юрий Ильич (Нестеренко - УНИАН) всегда отличался жизнелюбием и умением сохранять выдержку в самых сложных ситуациях. Мы потеряли надежного друга и товарища по партии", - отметил крымский спикер-«регионал».

В пресс-центре ВР АРК сообщили, что глава парламента автономии направил соболезнования родным и близким трагически погибшего депутата.

Как сообщал УНИАН, днем 23 марта в Симферополе был убит депутат, гендиректор фирмы "Мебель" Ю.Нестеренко.

Человек, который нанес несколько ножевых ранений депутату, от которых тот скончался на месте, задержан. По данным милиции, им оказался руководитель евпаторийского филиала ОАО "Мебель", к которому у Ю.Нестеренко были претензии относительно качества его работы.

Прокуратурой Киевского района Симферополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Начальник крымской милиции Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что произошедшее убийство "не связано с национальными или политическими вопросами".

Некоторые крымские СМИ сообщают, что подозреваемый в убийстве Ю.Нестеренко - крымский татарин.