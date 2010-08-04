Попов: у нас будет несколько станций, которые проедем и не остановимся

На 14 октября этого года запланировано ввести в эксплуатацию реконструированную линию скоростного трамвая в Киеве от Кольцевой дороги до улицы Старовокзальной, но временно не будут работать 4-5 станций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ журналистам после выездного совещания о ходе выполнения работ на линии скоростного трамвая.

«Основные станции будут запущены в октябре от начальной до конечной станции. У нас будет несколько станций, которые проедем и не остановимся», - сообщил А.ПОПОВ.

По его словам, не все станции линии успеют построить для того, чтобы они могли обслуживать пассажиров. «Я думаю, это будет 4, максимум 5 станций, которые мы не откроем. Но это будет временный разрыв с последующим строительством», - отметил А.ПОПОВ.

Он заверил, что финансирование строительства обеспечено. В этом году город выделяет около 40 млн. грн. на этот проект, при том, что в целом он стоит около 400 млн. грн., и большая часть уже профинансирована, в том числе за счет государственного бюджета.

А.ПОПОВ сообщил, что к октябрю на линию должны выйти около 10 трамвайных поездов. Сейчас есть варианты запуска поездов отечественного и российского производства.

В то же время, российский вариант, заметил А.ПОПОВ, почти в 2,5 раза дороже, чем украинский. Исходя из этого, скорее всего, будут пущены на линию вагоны, собранные на Киевском заводе электротранспорта. Такой поезд стоит около 3 млн. грн.

Как сказал А.ПОПОВ, до конца года количество трамвайных поездов необходимо будет увеличить до 15, а в целом норма для обслуживания пассажиров – 17-18 поездов. На сегодняшний день уже есть 8 отечественных поездов, и в ближайшее время будет обеспечено финансирование для приобретения еще 4-5 поездов, на что необходимо от 15 до 18 млн. грн. А.ПОПОВ заверил, что соответствующее финансирование будет.

По его словам, стоимость проезда пока планируется оставить в размере 1,5 грн., чтобы трамвай был доступным видом транспорта.

На вопрос журналистов, правда ли, что часть линий скоростного трамвая имеет какие-то качественные недостатки, А.ПОПОВ ответил, что, действительно, были некоторые нарушения в технологии строительства. «Сегодня это подтверждено. Часть того железнодорожного пути, которая была построена (с нарушениями – УНИАН), она будет заменена. Но это не большая часть, и это не будет причиной задержки строительства этого объекта», - заверил он.

Присутствующий на совещании заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил журналистам, что для того, чтобы ввести в действие линию скоростного трамвая в октябре, уже сейчас необходимо обеспечить финансирование в размере 40-45 млн. грн., из которых 28 млн. грн. уже есть в распоряжении исполнителя работ.

«Если полностью заканчивать, то где-то миллионов 150 будет нужно. Но я не знаю, какая часть уже профинансирована. На 1 июня, когда мы принимали постановление Кабмина, для достройки скоростного трамвая, показывали недостачу 120 млн. грн., и эти 120 млн. государство заложило в бюджет», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, чтобы завершить строительство станций, дополнительно нужно еще 50 млн. грн.

Справка УНИАН. Линия скоростного трамвая в Киеве является составляющей объектов городского электротранспорта КП «Киевпастранс». Она пролегает от станции «Старовокзальная» до станции «Кольцевая дорога». Протяженность линии - 20,2 км, на ней расположено 12 станций, пропускная способность составляет 25 тысяч пассажиров в час.

До реконструкции на линии эксплуатировалось около 100 трамвайных вагонов.

Средняя эксплуатационная скорость вагонов составляет около 40 км/час, максимальная скорость – 80 км/час.

8 сентября 2004 года КГГА утвердила комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая от площади Победы до Кольцевой дороги с частичной заменой трассы.