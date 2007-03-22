Киевские эвакуаторы работают в ожидании нового суда

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что работа эвакуаторов в столице является законной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом она сказала в связи с появлением в некоторых СМИ информации о якобы незаконных действиях эвакуаторов.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, КГГА обжаловала решение Шевченковского районного суда Киева, который 6 марта 2007 года признал работу эвакуаторов в городе незаконной. “Согласно действующему законодательству Украины, КГГА имела право на обжалование этого решения в течение 10 дней в Апелляционном суде, что и было сделано”, - сказала она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что Апелляционный суд назначил рассмотрение этого дела на 18 апреля этого года. “Следовательно, решение Шевченковского суда не может вступить в силу до конца рассмотрения этого дела и принятия решения по нему Апелляционным судом. Таким образом, работа эвакуаторов является законной», - отметила заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2005 г. было подписано распоряжение КГГА №1996 «О мерах по благоустройству стоянки транспортных средств на проезжих частях улиц города Киева», которое предусматривало и блокировку колес, и эвакуацию автомобилей, припаркованных в неразрешенных для этого местах.