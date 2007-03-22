Неполученная пенсия будет считаться наследством
18:54, 22 марта 2007Общество
768 0
Верховная Рада Украины приняла Закон Украины об урегулировании проблемы неполученных сумм пенсии в связи со смертью пенсионера.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона „Про внесение изменений в ст. 52 Закона Украины „Про общеобязательном государственном пенсионном страховании” в целом проголосовало 241 из 249 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается сумму пенсии, принадлежавшую пенсионеру и оставшуюся недополученной в связи с его смертью, включать в состав наследства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter