Неполученная пенсия будет считаться наследством

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины об урегулировании проблемы неполученных сумм пенсии в связи со смертью пенсионера.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие Закона „Про внесение изменений в ст. 52 Закона Украины „Про общеобязательном государственном пенсионном страховании” в целом проголосовало 241 из 249 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается сумму пенсии, принадлежавшую пенсионеру и оставшуюся недополученной в связи с его смертью, включать в состав наследства.