”Руки прочь от Луценко”

В Тернополе представители гражданской партии “Пора”, общественной организации “Антикриминальный выбор” и гражданского движения “Народная самооборона” провели пикетирование областной прокуратуры с требованием не допустить продолжения политических репрессий против лидеров гражданских движений и политических партий, стоящих на защите прав и свобод граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали флаги и плакаты с надписями: “Ні політичним репресіям!”, “Захистимо демократію в Україні”, “Совєти Ж 1933, антикризовики Ж 1997?”, “Хто виконує команду “ФАС”.

Член политсовета тернопольской областной “Поры”, депутат горсовета Григорий БУРБЕЗА заметил, что в возбуждении уголовного дела против лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО просматривается предубежденность, политическая заангажированность и политическое давление, ставящее под сомнение репутацию прокуратуры. “Подобные действия со стороны силовых структур имели место в 2004 году в отношении активистов “Поры”, и тогда это привело к радикализации гражданских настроений и, в конечном итоге, к открытому массовому движению в защиту гражданских и избирательных прав украинцев, известного как „Помаранчевая революция”, – напомнил Г.БУРБЕЗА, читая открытое обращение к генпрокурору Украины и областному прокурору.

В обращении участники акции требуют от прокуратуры, милиции и других силовых структур недопущения втягивания правоохранительных органов в политические процессы и прекратить политические репрессии против граждан Украины, “которые реализуют свои конституционные права на свободу объединения в политические партии и общественные организации, свободу мнений и слова, на свободное высказывание своих взглядов и убеждений”.

Координатор гражданского движения ”Народной самообороны” Александр СМЫК в свою очередь заявил, что “нынешние события свидетельствуют о возвращении кучмовского режима, который теперь называется по-другому, но методы применяет все те же”

Депутаты городского совета от партии “Пора” передали обращение областному и генеральному прокурору, и заявили, что на очередной сессии городского совета обязательно будут инициировать рассмотрение данного вопроса.

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Около двадцати активистов Гражданского движения «Народная самооборона» в Черновцах провели под стенами областной прокуратуры пикет под лозунгами «Нет - политическим репрессиям», „Руки прочь от Луценко!”.

Как передает корреспондент УНИАН, их поддержали коллеги из местных организаций «Нашей Украины» и партии «Вперед, Украина!».

Пикетчики протестировали против действий Генпрокуратуры, которая, по их мнению, сфабриковала уголовное дело против лидера «Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО с целью помешать росту популярности возглавляемого им гражданского движения среди населения.

Координатор «Народной самообороны» в Черновицкой области Виталий БРУНЕВИЧ огласил заявление к правоохранителям Буковины с призывом оставаться беспристрастными и честными представителями правосудия, закона и порядка, „не поддаваться на провокации отдельных политических сил”, “быть служителями Фемиды, а не исполнителями политических заказов”, а также обеспечить соблюдение конституционных прав человека.

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Представители ровенских областных организаций «Народной самообороны», «Антикриминального выбора» и партии «Вперед, Украина!» уже второй день пикетируют прокуратуру области, выражая протест против проведения обыска в квартире лидера Гражданского движения «Народная самооборона”, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению пикетчиков, такими действиями власть и правоохранительные органы Украины начали наступление на свободу слова.

Вчера в пикетировании приняли участие почти 30 человек. С участниками акции вышла пообщаться только пресс-секретарь областной прокуратуры Светлана СИРОТА, которая от имени прокурора области Алексея БАГАНЦА заявила, что прокуратура никогда не выполняла политических заказов.

Она попросила пикетчиков вести себя так, чтобы не мешать работникам прокуратуры выполнять свои служебные обязанности.

После почти часового пикета акция была прекращена, однако ее участники сообщили, что вернутся сюда снова, потому что начинают бессрочное пикетирование. По словам лидера областной организации «Антикриминального выбора» Сергея ШТУРХЕЦКОГО, это будет «свободный майдан в почти свободной стране».

Сегодня, 22 марта, пикетчики опять пришли под стены облпрокуратуры с аналогичными лозунгами.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

20 марта утром следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением. Он добавил, что «там есть вопросы, связанные с оружием и мебелью».